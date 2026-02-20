Logo R7.com
Primeira-ministra do Japão promete reformular estratégias de defesa

Sanae Takaichi alertou para graves 'ameaças' provocadas por China, Rússia e Coreia do Norte

Conexão Record News|Do R7

A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, realizou seu primeiro discurso no parlamento após as eleições legislativas. Ela destacou a intenção de transformar o país em uma nação forte e próspera por meio de reformas significativas na estratégia de defesa.

