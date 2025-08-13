Primeiro-ministro da Hungria afirma que Rússia venceu a guerra na Ucrânia

O primeiro-ministro da Hungria , Viktor Orbán, declarou que a Rússia já venceu a Ucrânia . Para ele, a questão da guerra atual não é uma situação de conflito sem fim, já que os ucranianos perderam, e o Ocidente vai admitir esse fato mais cedo ou mais tarde.



Orbán também afirmou que a União Europeia faz a Europa parecer “ridícula e patética” ao solicitar uma declaração conjunta a favor da inclusão ucraniana nas negociações para paz. O mestre em direito internacional Manuel Farriela afirmou em entrevista para o Conexão Record News que essa é uma declaração bem dura. O especialista ainda ressaltou que ela marca um alinhamento russo com lideranças da extrema direita, mesmo que historicamente Vladimir Putin seja mais próximo de presidentes de esquerda.