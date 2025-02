Produção do mercado de ar-condicionado cresceu 50% em 2024

Com as altas temperaturas que afetam o Brasil no começo deste ano, o número de vendas de aparelhos de ar-condicionado disparou. Em 2024, a produção atingiu a marca de 6 milhões de unidades, com um aumento de mais de 50%. Em entrevista ao Conexão Record News nesta quarta-feira (19), Toríbio Rolon, presidente do departamento nacional de comércio e distribuição da Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento (Abrava), explica que a produção do mercado foi afetada no período entre o fim de 2023 e o início de 2024, já que a indústria fica localizada em Manaus e os rios nos quais acontece o transporte de materiais passavam por uma estiagem. “Criou-se uma falta muito grande, uma demanda reprimida. [...] Em 2024, teve uma melhora sensível e, em 2025, nós estamos com uma expectativa de crescer mais 15%.”