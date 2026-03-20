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Proposta do governo sobre diesel enfrenta problemas técnicos

Há dúvidas se a redução do preço do combustível vai chegar às bombas para o consumidor

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A proposta do Ministério da Fazenda para isentar o ICMS sobre o diesel passa por problemas; entenda.

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