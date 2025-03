Provável aumento na taxa Selic é ‘muito preocupante’, afirma economista

O aumento da Selic “é muito preocupante“, afirma o economista Igor Lucena em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (19). A previsão da alta é de um ponto percentual, alcançando a marca de 14,25% . Este seria o quinto aumento consecutivo da taxa, que norteia os juros na economia.



Lucena projeta os impactos da definição do Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central), que deve ser divulgada no fim do dia, na economia brasileira. “Apesar da taxa estar sendo muito alta, nós vimos dois elementos que são preocupantes. O aumento no crédito de mais de 22% ano passado mostra que o consumo continua a avançar, e a gente viu a inflação subindo aproximadamente 1,2% no mês passado por causa dos aumentos de energia”, diz.



O especialista aponta que o trabalho do Banco Central está sendo realizado da maneira correta, mas a inflação não está sendo contida como era imaginado. “Quando você tem uma política monetária puxando para um lado, que é essa visão contracionista, e do outro lado a política fiscal, que é um aumento de gastos, o resultado é isso. Você tem uma corda sendo puxada de um lado e de outro, e no final a conta termina sendo paga por inflação”, completa.