Putin elogia tropas norte-coreanas em carta enviada a Kim Jong-un

O presidente russo, Vladimir Putin , elogiou as tropas norte-coreanas enviadas para auxiliar no conflito contra a Ucrânia, em uma carta enviada a Kim Jong-un. Putin afirmou que os laços de amizade dos países foram plenamente demonstrados com a participação heroica dos soldados da Coreia do Norte na “libertação” do território da região de Kursk.

Em resposta, o líder norte-coreano chamou a relação entre as duas nações de “camaradagem mais estável e uma parceria estratégica integral.”Em entrevista aodesta sexta-feira (15), Giovana Branco, doutoranda de ciência política da USP e pesquisadora de política russa, diz que a parceria mostra uma tendência da Rússia em, olhando para além do Ocidente. “A gente vê um movimento de países que foram ali deixados às margens desse sistema internacional ocidental se mobilizando de uma nova forma”, analisa.Giovana diz que essa reunião de “estados pária” não tem o objetivo de. “As tensões levantadas por esses países realmente tendem ao conflito armado no longo prazo, sobretudo com os países da Europa e os Estados Unidos”, completa.