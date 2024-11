Quase metade das cidades brasileiras dependem do setor público para se manter Ao todo, 43% dos municípios brasileiros se encaixam nessas condições, de acordo com dados do IBGE

Conexão Record News|Do R7 29/10/2024 - 16h54 (Atualizado em 29/10/2024 - 16h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share