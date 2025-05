Real é a quarta moeda que mais valorizou frente ao dólar em 2025

Segundo levantamento da agência classificadora de risco Austin Rating , o real foi a quarta moeda que mais valorizou frente ao dólar em 2025. A alta acumulada era de 10,1% nesta terça-feira (13), quando a cotação da moeda norte-americana chegou a R$ 5,60 .



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (14), o economista Ricardo Buso comenta o dado. “Tudo girava em torno da incerteza global quanto ao desempenho da economia. [...] Nessa semana, o mundo viu a grande notícia que foi o acordo Estados Unidos-China , é temporário, 90 dias, mas é um sinal de alguma racionalidade. Toda essa incerteza, esse risco de recessão que era muito nítido, começa a se dissipar”, diz Buso.



O economista explica que outros fatores ajudaram o real a se valorizar. “Nós temos um aumento do diferencial desses juros. No momento em que os grandes riscos, principalmente para os exportadores, começam a se dissipar quando se tem algum acordo global, o mundo vai procurar taxas mais atrativas, e aqui ficou bem atrativo com a Selic para cima e a taxa do FED (Federal Reserve, o banco central norte-americano) para baixo”, comenta.