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Ormuz: presidentes da França e da Coreia do Sul discutem cooperação

Conversas se concentram em esforços internacionais de segurança sem envio de tropas

Conexão Record News|Do R7

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Os presidentes da Coreia do Sul e da França se reuniram em Paris para tratar da segurança no estreito de Ormuz, uma rota vital para o transporte de petróleo.

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