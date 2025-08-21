Resposta do Congresso à adultização nas redes é tardia, mas importante; veja análise

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (20), o Projeto de Lei (PL) 2628/2022, que visa proteger crianças e adolescentes da “adultização” nas redes sociais. Segundo análise de Flávio D’Urso, advogado especialista em crimes digitais, o projeto ainda precisa de ajustes, mas é um passo na direção certa para proteger menores de idade nas plataformas digitais.



Ao programa Conexão Record News desta quinta-feira (21), D’Urso explica que o projeto possui duas frentes de atuação para regular as plataformas: “Primeiro, ele busca preservar a criança e o adolescente no que se refere ao conteúdo que é direcionado a eles e, por outro lado, também ao que é usado referente a eles”, analisa.



O advogado aponta que é necessário um melhor sistema de verificação de idade nas redes sociais, que atualmente dependem da declaração do usuário. Com isso, é possível restringir o acesso a certas informações por esses menores, finaliza o especialista.