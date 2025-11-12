Resultado das provas do ‘Enem dos Concursos’ é divulgado

Os resultados das provas objetivas do Concurso Público Nacional Unificado, conhecido como “Enem dos Concursos” foram divulgados nesta quarta-feira (12). Os candidatos podem consultar o resultado individual e as listas gerais de classificação por cargo no site da Fundação Getúlio Vargas.



