Revisão da vida toda do INSS: julgamento no STF pode ter reviravoltas; veja análise

Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (14), o professor de direito Luis Lopes Martins avaliou que o julgamento da revisão da vida toda do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) pelo STF (Supremo Tribunal Federal) ainda pode "dar bastante discussão" sobre a necessidade da devolução dos pagamentos previdenciários.



Para Martins, o voto do ministro relator do caso, Kássio Nunes Marques , é ambíguo, pois foi contra a devolução dos valores revisados já pagos, mas rejeita recursos que derrubou a revisão da aposentadoria. O especialista considera prematuro prever os posicionamentos dos próximos ministros.