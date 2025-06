Ritmo de negociações por acordo entre Rússia e Ucrânia depende da posição de Kiev, diz Kremlin

O governo russo afirmou que o ritmo das negociações por um acordo de paz na guerra contra a Ucrânia depende da posição de Kiev e da eficácia da mediação dos Estados Unidos . O presidente americano, Donald Trump , pressiona os dois lados para que se chegue a um cessar-fogo.



Segundo Vladimir Feijó, analista internacional e professor da UniArnaldo, que participou do Conexão Record News nesta segunda-feira (30), os lados estão distantes de um acordo, seja pela falta de intermediários ou pelo conflito entre as exigências.



“Aqueles que poderiam estar ajudando os Estados Unidos a intermediar, mais uma vez os cataris, que estão agindo como negociador no Oriente Médio, dizem que há falta de credibilidade dos emissários vindos de Donald Trump, tanto da Ucrânia quanto da Rússia, colocando, portanto, em dúvida se, de fato, essa negociação seria possível”, explica Feijó.