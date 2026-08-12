Zelensky diz que entregou nova proposta de paz aos EUA

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou que uma nova proposta foi entregue aos negociadores dos Estados Unidos para tentar encerrar o conflito com a Rússia.



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