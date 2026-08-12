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Kiev suspende ataques com drones contra petroleiros russo

Pedido feito pelos EUA, após acusar Ucrânia de desestabilizar mercados de petróleo

Conexão Record News|Do R7

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A Ucrânia suspendeu os ataques com drones contra petroleiros em um porto russo após um pedido dos Estados Unidos.

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