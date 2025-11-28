Logo R7.com
Sabatina de Messias no Senado é marcada para 10 de Dezembro

Historicamente Senado só rejeitou cinco indicações para o Supremo Tribunal Federal

Conexão Record News

A sabatina de Jorge Messias, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o STF (Supremo Tribunal Federal), foi marcada para o dia 10 de dezembro. O advogado-geral da União passará pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado antes que sua nomeação seja votada em plenário.

