Sabatina de Messias no Senado é marcada para 10 de Dezembro

A sabatina de Jorge Messias, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o STF (Supremo Tribunal Federal), foi marcada para o dia 10 de dezembro. O advogado-geral da União passará pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado antes que sua nomeação seja votada em plenário.



