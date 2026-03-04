Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Saiba como estão os trabalhos na Zona da Mata mineira

Número de mortos no estado passou de 70 por conta das chuvas fortes

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A Defesa Civil de Minas Gerais está atuando em várias frentes na Zona da Mata mineira. As equipes realizam vistorias em residências e no solo para avaliar a segurança das áreas afetadas.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Chuvas
  • Defesa Civil
  • Minas Gerais
  • tragedia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.