Saiba como fugir de golpes com a nova modalidade de pagamento de boletos por Pix com QR Code

Boletos bancários poderão ser pagos via Pix a partir desta segunda-feira (3). A modalidade promete unir a facilidade já conhecida das transferências com a possibilidade de débito na hora, inclusive aos finais de semana. Em análise ao Conexão Record News , Sérgio Antunes, secretário-adjunto da OAB do Rio de Janeiro, deu dicas de como evitar golpes que podem surgir com o chegada da novidade.



Além da praticidade, os pagamentos feitos por meio de QR Code impresso no próprio boleto podem ser rastreados pelo Banco Central, o que garante maior segurança ao usuário. No entanto, confirmar o nome do beneficiário antes de realizar a transação, conferir os três dígitos do código de barras para checar o banco emissor e evitar links suspeitos recebidos por meios de comunicação, como aplicativos de mensagens, são alguns dos cuidados necessários para fugir de fraudes.