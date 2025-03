Saiba como não cometer erros na declaração do Imposto de Renda

A Receita Federal vai divulgar nesta quarta-feira (12) as regras do Imposto de Renda de 2025 , com as datas, estipuladas entre 17 de março e 30 de maio. Quem perder o prazo, fica sujeito a pagar multa. Para este ano, devem ser obrigados a fazer a declaração quem recebeu mais de R$ 33.704 em 2024.





Conexão Record News desta segunda-feira (10), o economista Igor Lucena dá dicas para que o contribuinte não cometa erros na hora de fazer a declaração. Ele explica que um recurso para se dar atenção é a função de pré-preenchimento, que pode sofrer com a falta ou divergência de dados. O economista afirma que Em entrevista aodesta segunda-feira (10), o economista Igor Lucena dá dicas para que o contribuinte não cometa erros na hora de fazer a declaração. Ele explica que um recurso para se dar atenção é a função de pré-preenchimento, que pode sofrer com a falta ou divergência de dados. O economista afirma que algumas informações são suscetíveis a erros e podem fazer com que a pessoa vá para a malha fina, como em casos de recebimento de aluguéis e conta digitais em dólar e euro — que são difíceis de fazer o rastreio.