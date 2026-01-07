Logo R7.com
Saldo da balança comercial tem recorde em dezembro

Apesar disso, vantagem de exportações sobre importações foi 7,9% menor do que 2024

A balança comercial teve recorde em dezembro, com o melhor resultado para o mês desde 1989, mas encerrou 2025 com superávit menor que em 2024.

