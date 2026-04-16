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Exportação de petróleo do Brasil para a China mais que dobra no primeiro trimestre

Gigante asiático busca rotas alternativas ao estreito de Ormuz, afetado pela guerra no Irã

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As exportações brasileiras de petróleo bruto para a China atingiram US$ 7 bilhões.

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