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Bolsa de Valores cai e interrompe sequência de 11 altas

Dólar teve pequena queda nesta quarta-feira (15) e permanece no patamar de R$ 5

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A Bolsa de Valores registrou uma queda de 0,46%, interrompendo uma sequência de 11 altas.

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