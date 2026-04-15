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Plano Nacional de Educação define metas para os próximos 10 anos

Estratégias propostas deverão ser acompanhadas a cada dois anos até 2036

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O novo Plano Nacional de Educação no Brasil estabelece 73 metas e 19 objetivos a serem alcançados nos próximos dez anos.

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