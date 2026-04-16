Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Irã ameaça impedir passagem em outras rotas no Oriente Médio

Apesar disso, Teerã pode permitir navegação segura pelo lado omanita do estreito de Ormuz

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O Irã anunciou que pode bloquear navios em várias rotas do Oriente Médio, além do estreito de Ormuz.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Irã
  • Oriente médio
  • Petróleo
  • guerra

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.