Irã ameaça impedir passagem em outras rotas no Oriente Médio
Apesar disso, Teerã pode permitir navegação segura pelo lado omanita do estreito de Ormuz
O Irã anunciou que pode bloquear navios em várias rotas do Oriente Médio, além do estreito de Ormuz.
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