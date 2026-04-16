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Gastos com pessoal e benefícios fiscais serão limitados a partir do próximo ano

Arcabouço restringe alta de 0,6% acima da inflação após déficit

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O Orçamento previsto para 2027 trará mecanismos automáticos destinados a conter as despesas públicas após o registro de déficit nas contas do governo.

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