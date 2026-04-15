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Furtos crescem 18% no Aeroporto Internacional de Guarulhos

281 casos foram registrados no terminal entre janeiro e fevereiro deste ano

Conexão Record News|Do R7

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O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, registrou 281 furtos entre janeiro e fevereiro de 2025. O número representou um aumento de 18% em relação ao mesmo período do ano passado.

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