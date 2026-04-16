Governo propõe superávit primário de R$ 73 bilhões para 2027

O governo brasileiro estabeleceu uma meta de superávit primário de R$ 73 bilhões para 2027. Este valor representa cerca de 0,5% do PIB (Produto Interno Bruto) e foi incluído no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias enviado ao Congresso Nacional.



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