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Governo propõe superávit primário de R$ 73 bilhões para 2027

Meta fiscal mira resultado positivo de 0,5% do PIB na próxima gestão

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O governo brasileiro estabeleceu uma meta de superávit primário de R$ 73 bilhões para 2027. Este valor representa cerca de 0,5% do PIB (Produto Interno Bruto) e foi incluído no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias enviado ao Congresso Nacional.

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