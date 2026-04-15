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EUA e Irã avaliam estender cessar-fogo por duas semanas

Em entrevista para emissora norte-americana, Trump disse que guerra está "muito perto do fim"

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Os Estados Unidos e o Irã estão avaliando a possibilidade de estender o cessar-fogo na guerra entre os dois países por mais duas semanas. A informação foi divulgada por uma agência norte-americana que ouviu fontes da Bloomberg. O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou que as negociações para um acordo de paz estão avançadas e podem ser retomadas com mediação do Paquistão nos próximos dias.

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