EUA e Irã avaliam estender cessar-fogo por duas semanas

Os Estados Unidos e o Irã estão avaliando a possibilidade de estender o cessar-fogo na guerra entre os dois países por mais duas semanas. A informação foi divulgada por uma agência norte-americana que ouviu fontes da Bloomberg. O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou que as negociações para um acordo de paz estão avançadas e podem ser retomadas com mediação do Paquistão nos próximos dias.



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