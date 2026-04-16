Ataques russos na Ucrânia matam 17 pessoas e deixam dezenas de feridos

Na última noite, uma série de ataques russos deixou 17 mortos e dezenas de feridos na Ucrânia. As ofensivas ocorreram em pelo menos três cidades do país. Em Kiev, quatro pessoas perderam a vida, incluindo uma criança de 12 anos. A Força Aérea da Ucrânia informou que conseguiu abater ou neutralizar 31 mísseis e mais de 630 drones enviados pela Rússia nas últimas 24 horas.



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