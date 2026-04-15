Irã ameaça bloquear exportações em rotas alternativas ao estreito de Ormuz

O Irã ameaçou fechar o acesso ao Mar Vermelho caso os Estados Unidos mantenham um bloqueio aos portos iranianos. Em retaliação, as forças iranianas poderiam impedir operações comerciais no Golfo Pérsico, Mar de Omã e Mar Vermelho.



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