72% dos brasileiros dizem ter dívidas para pagar
Pesquisa Quaest ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 9 e 13 de abril
Uma pesquisa do instituto Quaest, que ouviu mais de 2 mil pessoas com 16 anos ou mais, revelou que 72% dos brasileiros estão endividados. Destes, 29% afirmam ter muitas dívidas e 43% poucas dívidas.
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