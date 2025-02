Sanções econômicas não acabarão com a guerra na Ucrânia, afirma especialista em política russa

Durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, nesta quinta-feira (23), Donald Trump pediu um corte no preço do petróleo e alegou que, se o valor do barril estivesse mais baixo, a guerra entre Rússia e Ucrânia pararia imediatamente. O Kremlin reforçou que o conflito não foi provocado pelo valor do petróleo e sim pela segurança do país. Segundo o governo russo, o conflito é uma questão de segurança nacional, e é motivado pela ameaça aos russos que vivem na Ucrânia.



Em entrevista ao Conexão Record News , a pesquisadora de política russa Giovana Branco falou sobre a efetividade da imposição de pressões econômicas nesta guerra. “O que a gente tem observado no caso da Rússia é uma economia que já estava muito bem preparada para o nível de sanções econômicas que nós observamos”, disse. Para a especialista, não será por via econômica que se atingirá um acordo pelo fim do conflito, mas talvez por alguma pressão geopolítica, visto que a Rússia vem se transformando cada vez mais em uma economia de guerra.