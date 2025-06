Se países rivais possuem bombas nucleares, o risco de conflito é menor, diz professor

Apesar de Israel e do restante da comunidade Ocidental rejeitarem a ideia de que Teerã possua um arsenal nuclear , “a teoria das relações internacionais, porém, diz o oposto: quando potências rivais têm bombas atômicas, o risco de conflito direto entre elas é muito menor”, afirma o professor de relações internacionais Vladimir Feijó.



Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (17), Feijó comenta que a disputa no Oriente Médio “não é só uma questão de armamento atômico, mas diz respeito ao balanço e equilíbrio de poder”. O especialista ressalta que o tamanho das Forças Armadas iranianas, somado à possível existência de armas nucleares no país, justifica a reação dos aliados ocidentais em tentar conter o poder bélico de Teerã .