Secretário de Guerra dos EUA classifica operação contra o Irã como a mais letal já executada

Pete Hegseth disse que ocasião é uma oportunidade para povo iraniano 'fazer melhores escolhas'

Conexão Record News|Do R7

O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, descreveu a operação contra o governo iraniano como precisa e letal, destacando que o país não é responsável por começar a guerra com o país no Oriente Médio, mas que irão terminá-la.

