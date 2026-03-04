Logo R7.com
Senadores devem votar resolução sobre poderes de guerra

Objetivo é interromper campanha militar contra o Irã e exigir autorização pelo Congresso

Conexão Record News|Do R7

Os senadores dos Estados Unidos devem começar a votar nesta quarta (4) uma resolução sobre poderes de guerra. O objetivo é interromper a campanha militar contra o Irã e exigir que qualquer hostilidade contra o país seja autorizada pelo Congresso.

