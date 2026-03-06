Logo R7.com
Sete em cada dez mulheres relatam já ter sofrido assédio

Dados apontam assédio moral ou sexual, principalmente em ruas e espaços públicos

Uma pesquisa recente do Instituto Cidades Sustentáveis em parceria com Ipsos e Ipec revelou dados alarmantes sobre o assédio enfrentado por mulheres. Thaís Cremasco analisa o assunto.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

