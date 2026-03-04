Logo R7.com
Submarino dos EUA afunda navio de guerra iraniano

Pelo menos 80 pessoas morreram; vários corpos foram resgatados do mar

Conexão Record News|Do R7

Um submarino norte-americano afundou um navio de guerra iraniano no Oceano Índico. O especialista Ricardo Cabral analisa o ocorrido.

