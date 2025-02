Suprema Corte deve confirmar o impeachment de Yoon Suk Yeol, afirma professor

O presidente destituído da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, compareceu ao Tribunal Constitucional nesta terça-feira (21). Durante a audiência, ele negou ter ordenado que os militares retirassem os deputados do Parlamento após decretar lei marcial no país. Segundo Yoon, ele “tinha o compromisso de manter uma democracia livre”. A audiência faz parte do processo de impeachment do presidente, que está preso desde o dia 18 de janeiro .



No Conexão Record News , Leonardo Trevisan, professor de relações internacionais da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), analisa que a situação de instabilidade no país, que se iniciou quando a oposição assumiu a maioria no Parlamento em abril de 2024, é preocupante por conta das tensões com a Coreia do Norte e que o futuro de Yoon parece certo . “A decisão da Suprema Corte é evidente, vai levar em consideração todos esses fatores [o apoio de grande parte da população e o não apoio de Biden e Trump], mas é bastante provável que ela confirme a destituição e o impeachment de Yoon e de, alguma forma, a perda do governo”, completa Trevisan.