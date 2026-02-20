Logo R7.com
Suprema Corte dos EUA decide contra tarifaço de Trump

Taxas foram consideradas ilegais; presidente não poderá impor aumentos sem aprovação do Congresso

Conexão Record News|Do R7

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, nesta sexta-feira (20), que a política tarifária de Donald Trump é ilegal. Anteriormente, um tribunal de recursos havia concluído que as taxas eram ilegais e que Trump havia extrapolado a autoridade ao impor as medidas.

