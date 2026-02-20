Suprema Corte dos EUA decide contra tarifaço de Trump

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, nesta sexta-feira (20), que a política tarifária de Donald Trump é ilegal. Anteriormente, um tribunal de recursos havia concluído que as taxas eram ilegais e que Trump havia extrapolado a autoridade ao impor as medidas.



