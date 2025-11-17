Taiwan vai começar a distribuir manual de defesa civil

Taiwan iniciou a distribuição de manuais de defesa civil para residências por toda a ilha, preparando moradores para emergências, como um possível ataque da China. Atualizado em setembro, o manual ensina como agir frente a soldados inimigos e alerta contra ligações de rendição falsas.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!