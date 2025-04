Taxações de Trump podem impulsionar commodities brasileiras e destravar acordo entre Mercosul e UE

Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (3), o economista Igor Lucena avalia que as tarifas anunciadas pelo presidente estadunidense , Donald Trump, na quarta-feira (2), podem gerar oportunidades positivas para a economia brasileira, principalmente em novos acordos comerciais e no agronegócio.

Com taxas abaixo do que se esperava pelo mercado, em 10%, o Brasil ficou em um patamar menor do que outros parceiros, como a China, que recebeu uma cota de 34%. E é nesse cenário que Lucena vê a chance de o Brasil exportar mais commodities aos Estados Unidos, cobrindo a parte das vendas de Pequim, que estará mais cara. “Apesar de o Brasil ser um país burocrático, a gente conseguiu convencê-los que não somos tão ruins no ponto de vista comercial”.