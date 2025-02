Taxações entre Estados Unidos e China é ‘briga de cachorro grande’, avalia economista

A China impôs novas tarifas sobre importações dos Estados Unidos, nesta segunda-feira (4), como retaliação às taxações determinadas por Donald Trump para produtos chineses, anunciadas na última sexta-feira (31). As taxas são de 15% para carvão e gás natural liquefeito e de 10% para o petróleo bruto, além de tarifação para equipamentos agrícolas e alguns automóveis. Em entrevista ao Conexão Record News , Carla Beni, economista e professora da Fundação Getúlio Vargas, comentou as decisões do presidente americano e seus verdadeiros objetivos.



Para Beni, o mundo presencia um momento inédito na política global, e Trump aproveita para atrelar as tarifas com outras questões internas, como imigração e drogas. A economista explica que, ao assumir uma postura agressiva, com ameaças de altas taxas, o presidente americano provoca a recuada de outros países, como aconteceu com México e Canadá , e consegue obter algum benefício.



No entanto, no caso da China, a guerra é vista como “briga de cachorro grande”, onde o governo de Pequim possui um grande poder econômico e precisa manter sua influência, assim como Washington.