Teerã alerta países vizinhos que abrigam tropas americanas

Governo iraniano promete atacar bases áreas se Estados Unidos realizarem intervenção

Teerã fez um alerta a países vizinhos que abrigam topas americanas. Segundo fontes ouvidas pela agência de notícias Reuters, o governo iraniano vai atacar bases dos Estados Unidos caso Washington realize ataques contra o país.

