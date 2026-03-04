Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Tropas israelenses avançam na fronteira com o Líbano

Novos bombardeios foram registrados na manhã desta quarta-feira (4) em Beirute

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Nas últimas horas, o conflito no Oriente Médio intensificou-se com novos ataques israelenses ao Líbano.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Israel
  • Líbano
  • conexao-record-news
  • terrorismo

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.