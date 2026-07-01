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Tropas ucranianas se preparam para possível novo ataque

Operação pode acontecer a partir do norte; no entanto, envolvimento de Belarus é improvável

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O principal comandante militar da Ucrânia alertou que as tropas estão em preparação para um potencial novo ataque russo vindo do norte. O pesquisador Lier Ferreira analisa esse novo movimento na guerra.

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