Trump diz que guerra não acabará agora, e Zelensky pede encontro trilateral; veja na íntegra

Em entrevista a repórteres na Casa Branca junto ao presidente da Ucrânia nesta segunda-feira (18), Donald Trump , presidente americano, disse não achar que a guerra na Ucrânia terá fim neste momento, mas analisou que seu governo avançou significativamente para encerrar o conflito. Ainda avaliou que a guerra é culpa de Joe Biden e que, durante um mandato seu, nunca aconteceria algum conflito parecido.



O republicano declarou que não trabalha com a possibilidade de cessar-fogo temporário, e sim com um acordo de paz efetivo. Também citou que conseguiu acabar com seis conflitos, mas que os trabalhos de diálogo para manter a segurança internacional sempre são difíceis.



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, enfatizou que deseja manter a Ucrânia íntegra, indo contra o desejo russo de anexar a parte leste do país, e que pretende garantir a segurança do território de forma que aconteçam eleições para o parlamento.



Trump apontou que os Estados Unidos não gastam mais dinheiro enviando armamento para a Ucrânia . O apoio do país é somente na parceria comercial da venda de equipamentos americanos para as tropas ucranianas.