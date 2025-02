'Trump escolheu a América Latina para fazer uma demonstração de força para o mundo', diz professor

A Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos) suspendeu a reunião convocada para esta quinta-feira (30) em que discutiria as medidas de Donald Trump a respeito de imigrantes ilegais no EUA. A presidente de Honduras solicitou o cancelamento após os Estados Unidos e Colômbia chegarem a um acordo sobre o assunto da deportação de imigrantes ilegais. Ao Conexão Record News , Leonardo Trevisan, professor de relações internacionais da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), comenta os esvaziamentos ocorridos nos órgãos latino-americanos, como a Celac e o Mercosul. “Não há mais um porta-voz único para a América Latina, mesmo os países maiores”, diz.



Trevisan explica que a América Latina sofre com divergências no âmbito interno e externo e que Trump mandou um recado com as ações dos últimos dias. “Trump escolheu a América Latina para fazer uma demonstração de força para o mundo. Na verdade, o que aconteceu no domingo (26) , foi que Trump lançou uma isca e o governo de Gustavo Petro [presidente da Colômbia] não percebeu bem o momento e a mordeu”, acrescenta.