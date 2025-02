Trump não exagera ao falar que Terceira Guerra Mundial está perto, analisa especialista

Trump não exagera ao falar que ‘Terceira Guerra Mundial não está tão longe’ , afirma o doutor em direito internacional Vladimir Feijó em entrevista à RECORD NEWS nesta quinta-feira (20). Segundo o especialista, um efeito dominó em cascata poderia derivar da convocação de alianças mundiais cada vez mais militarizadas, com ainda o perigo do desenvolvimento das armas nucleares.



“Algo muito semelhante aconteceu no século 19, em que as grandes potências buscavam evitar a guerra atendendo aos próprios interesses. [...] Mas isso não vai garantir a estabilidade ao longo prazo. Chega um momento, que as grandes potências mundiais voltam a se perceber como ameaças recíprocas, e a guerra acaba acontecendo”, explica Feijó.



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou que a Terceira Guerra Mundial não está longe, mas disse que impedirá o conflito, nesta quarta-feira (19).