Turquia diz que Otan está em processo de ajuste

O Ministro da Defesa da Turquia declarou, às vésperas de uma cúpula da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) no país, que a aliança não se encontra em crise.



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