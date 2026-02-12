Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Ucrânia deve reforçar capacidades de defesa aérea contra a Rússia

Reino Unido destinou 150 milhões de libras à iniciativa de fornecimento de armas americanas

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O governo ucraniano decidiu fortalecer capacidades defensivas aéreas ao redor da capital Kiev para enfrentar possíveis ataques russos à infraestrutura energética. Recentes bombardeios causaram danos significativos às redes de aquecimento e energia na região, deixando milhares sem acesso a serviços essenciais durante o inverno rigoroso.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • russia
  • ucrania
  • guerra
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.