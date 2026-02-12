Ucrânia deve reforçar capacidades de defesa aérea contra a Rússia

O governo ucraniano decidiu fortalecer capacidades defensivas aéreas ao redor da capital Kiev para enfrentar possíveis ataques russos à infraestrutura energética. Recentes bombardeios causaram danos significativos às redes de aquecimento e energia na região, deixando milhares sem acesso a serviços essenciais durante o inverno rigoroso.



